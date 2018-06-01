Джонні Депп потрапив у ДТП в Росії

У Пітері Mercedes Viano, в якому їхав відомий американський актор і музикант Джонні Депп, потрапив у невелике ДТП. Машина отримала незначні пошкодження, ніхто не постраждав.
Так, автомобіль не вписався в поворот і врізався у стіну, повідомляє 5 канал (Росія).
Інцидент трапився, коли машина виїжджала з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.
У ДТП ніхто не постраждав, а машина отримала невеликі пошкодження.
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До слова, увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера і Джо Перрі з Aerosmith, відіграла концерт у Петербурзі.
Нагадаємо, у квітні відомий голлівудський актор потрапив в ДТП.
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