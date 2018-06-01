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Джонні Депп потрапив у ДТП в Росії

У Пітері Mercedes Viano, в якому їхав відомий американський актор і музикант Джонні Депп, потрапив у невелике ДТП. Машина отримала незначні пошкодження, ніхто не постраждав.

Так, автомобіль не вписався в поворот і врізався у стіну, повідомляє 5 канал (Росія).

Інцидент трапився, коли машина виїжджала з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

У ДТП ніхто не постраждав, а машина отримала невеликі пошкодження.

Читайте: Mercedes Тіматі загорівся і вибухнув після ДТП в Москві

До слова, увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера і Джо Перрі з Aerosmith, відіграла концерт у Петербурзі.

Нагадаємо, у квітні відомий голлівудський актор потрапив в ДТП.

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