Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенда

Перший літній вікенд в Києві радуватиме жителів столиці і концертами, і смачною їжею.

Кияни зможуть відвідати фестиваль вуличної їжі і спробувати безліч незвичайних страв азіатської та мексиканської кухні.

Також можна відправитися на довгоочікуваний концерт Івана Дорна або насолодитися оркестровим шоу в Планетарії.

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Факти ICTV підготували список найкращих заходів вихідних.

Іван Дорн

1 червня

Secret Place

Вартість: 650-2799 грн

Купити квитки можна тут

Один з найнеочікуваніших концертів цього літа. Іван Дорн повертається до своїх українських шанувальників та планує це зробити на великому концерті, який вже майже два місяці тримають під грифом цілком секретно. Навіть ті, хто вже придбав квиток, не знають де саме відбудеться виступ. Ясно лише одне — Дорн знову запалить у столиці, а цей концерт будуть обговорювати ще довго.

Оркестрове шоу Cinematic Symphony

1 червня

Київський Планетарій

Вартість: 150 – 350 грн

Купити квитки можна тут

Відтепер у Київському планетарії виступає оркестр. Cinematic Symphony — це перше світло-музичне, оркестрове шоу під куполом. За незвичайне, екстраординарне, музичне наповнення відповідає оркестр Eclectic Sound Orchestra. Завдяки поєднанню оркестрової музики та сферичних проекцій на куполі Київського планетарію, відбувається повне занурення в естетизм аудіовізуальних образів. Потужний звук живого оркестру, поєднаний з електронними семплами та бітом розкривають нові грані як класичних, так і сучасних мелодій. Це шоу. яке буде тримати до фінальних акордів завдяки сучасній трактовці та використанню виразних художніх та технічних можливостей.

Ulichnaya Eda: Cheat Meal

2-3 червня

Арт-завод Платформа

Вартість: 75 грн

Купити квитки можна тут

Перша у 2018-м Ulichnaya Eda дасть старт літньому сезону. Назва Cheat Meal гарантує, що всі свої дієти гості цього фестивалю повинні залишити за порогом. Адже чітміл (сheat meal) — заплановане порушення раціону в рамках ЗСЖ. Це особисте гастрономічне свято, яке може розтягнутися на цілий день. Його головне правило: чим сильніше їжа не вписується в звичний раціон, тим краще.

Серед сотні учасників: азіатський корнер, вертута, оновлена ​​гриль зона, довгоочікуване повернення качки по-пекінськи, вогняні фуд-шоу, BBQ-кукурудза з нетрадиційними соусами, сашимі, десятки видів хумуса, оригінальний амстердамський сендвіч з оселедцем, буріто і тако.

Dside Band

3 червня

Atlas

Вартість: 349 – 749 грн

Купити квитки можна тут

Учора за шкільними партами, сьогодні на великій сцені. Раніше у танцювальних класах, тепер у ТВ—ефірах та на радіо-хвилях, з улюбленців однокласниць — у героїв сотень тисяч дівочих сердець! Минуло всього два роки з моменту заснування Dside Band, а їхні кліпи вже збирають мільйони переглядів на YouTube, сингли мають присмак ультрамодного саунду та стають супер-хітами, а тепер хлопці ще й анонсують свій перший великий сольний концерт в Києві.

Для глядачів Dside Band готують унікальне шоу: нові постановки, вражаюче відео-обрамлення, несподівані дуети.

Independent Stand Up Festival 2018

3 червня

G13 Project Studio

Вартість: 200 грн

Купити квитки можна тут

Четвертий Independent Stand Up Festival #ISUF2018. Безліч коміків нашої країни і ближнього зарубіжжя зберуться в одному місці, щоб поспілкуватися, обмінятися досвідом і, звичайно ж, виступити на одній або навіть декількох сценах фестивалю.

Цього року організатори не будуть розмежувати білу і чорну сцену, а зроблять лише одну — основну, де будуть проходити всі конкурсні виступи. Новачки зможуть показати себе і потрапити в найкращі клуби країни, а керівники цих клубів зможуть проглянути усіх новачків і вибрати найкращих для своїх стендап-концертів.

Нагадаємо, ісландський гурт Kaleo вперше виступить в Україні в рамках фестивалю Park Festival, який відбудеться 25 липня 2018 року в Києві.