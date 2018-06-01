Оголена у ванній. Настя Каменських презентувала відвертий кліп

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, презентувала лірик-відео на україномовну пісню Тримай.
Про прем’єру нового кліпу Настя Каменських написала в Instagram.
У лірик-відео на пісню Тримай співачка з’явилася в дуже відвертому образі.
– Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним і інтимним… Думаю, кожна дівчина впізнає у цьому відео себе.
Коли ми закохані, приховати свої почуття і емоції неможливо. Це дуже трепетне і окриляюче почуття, яке я бажаю відчути кожному. Кохайте та будьте коханими! – написала Каменських.
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Раніше Настя Каменських у рожевій шубі та з трояндою у руках анонсувала вихід нового відео.
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