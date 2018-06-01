Супермену 80 років! Чи добре ви знаєте цього персонажа (ТЕСТ)

Супермен вперше з’явився на сторінках коміксів 1 червня 1938 року. З того моменту цей персонаж став іконою культури коміксів.

Супермен був створений письменником Джері Сігелом і художником Джо Шустером, учнями середньої школи, які проживали у Клівленді, Огайо, в 1933.

Супермен дебютував в Action Comics №1 і згодом з’явився в різних радіо-серіалах, газетних шпальтах, телевізійних програмах, фільмах і відеоіграх.

Швидше за все, немає людини, яка б не чула про цього супергероя.

Однак, у Фактів ICTV з’явилися сумніви, чи знаєте ви досить добре Супермена.

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