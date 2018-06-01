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Топ-12 зіркових постів в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.

Так, Арнольд Шварценеггер запостив відео свого воркаута, зазначивши що його повернення триває і подякувавши кожному, хто підтримав його.

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Красуня Дженніфер Лопес позує для популярного глянцю.

Португальський футболіст, який виступає за іспанський клуб Реал Мадрид, Кріштіану Роналду запостив фотографію з Зіданом і написав, що пишається, що він його гравець і подякував тренеру.

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Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Американська актриса і співачка Селена Гомес поставила знімок з фотосесії для спортивного бренду Puma, з яким зірка співпрацює і навіть створює разом з компанією свій одяг.

Introducing DEFY- my latest campaign with @PUMA. #DoYou

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

А ось американський актор і посол миру в ООН з питань клімату Леонардо Ді Капріо опублікував фотографію чистого пляжу, нагадавши, як насправді повинна виглядає природа і закликав приєднуватися до програми Міжнародного морського очищення 2018.

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Одна з сестер Кардашян Кайлі Дженнер похизувалася в соціальній мережі своєю стрункою фігурою після пологів.

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Іспанський співак Енріке Іглесіас поставив фотографію з крайнього концерту у Португалії і подякував публіці. До речі, знаменитість був у футболці Кріштіану Роналду, в якій останній грає за Реал.

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#ThankYou #Portugal por todo el cariño!! 

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Британська співачка Дуа Ліпа показалася без макіяжу.

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Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

Аргентинський футболіст, нападник футбольного клубу Барселона Ліонель Мессі запостив фотографію з красивим видом, підписавши, що вони повернулися після матчу додому.

Ya estamos en casa

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Популярна голлівудська актриса з Ізраїлю Галь Гадот завантажила милий шматочок з нового кліпу Maroon 5 на пісню Girls like you, в якому Гадот разом з іншими знаменитостями взяла участь.

Українська співачка Світлана Лобода запостила яскраву фотографію зі своєю донькою.

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my baby

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Популярна фітнес-модель, тренер з Колумбії Анллела Сагра не припиняє дивувати своїм ідеальним тілом.

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 @avine_apparel

Публикация от •ANLLELA SAGRA• (@anllela_sagra)

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