Топ-12 зіркових постів в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.
Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.
Так, Арнольд Шварценеггер запостив відео свого воркаута, зазначивши що його повернення триває і подякувавши кожному, хто підтримав його.
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Красуня Дженніфер Лопес позує для популярного глянцю.
Португальський футболіст, який виступає за іспанський клуб Реал Мадрид, Кріштіану Роналду запостив фотографію з Зіданом і написав, що пишається, що він його гравець і подякував тренеру.
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Американська актриса і співачка Селена Гомес поставила знімок з фотосесії для спортивного бренду Puma, з яким зірка співпрацює і навіть створює разом з компанією свій одяг.
А ось американський актор і посол миру в ООН з питань клімату Леонардо Ді Капріо опублікував фотографію чистого пляжу, нагадавши, як насправді повинна виглядає природа і закликав приєднуватися до програми Міжнародного морського очищення 2018.
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Одна з сестер Кардашян Кайлі Дженнер похизувалася в соціальній мережі своєю стрункою фігурою після пологів.
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Іспанський співак Енріке Іглесіас поставив фотографію з крайнього концерту у Португалії і подякував публіці. До речі, знаменитість був у футболці Кріштіану Роналду, в якій останній грає за Реал.
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Британська співачка Дуа Ліпа показалася без макіяжу.
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Аргентинський футболіст, нападник футбольного клубу Барселона Ліонель Мессі запостив фотографію з красивим видом, підписавши, що вони повернулися після матчу додому.
Популярна голлівудська актриса з Ізраїлю Галь Гадот завантажила милий шматочок з нового кліпу Maroon 5 на пісню Girls like you, в якому Гадот разом з іншими знаменитостями взяла участь.
Українська співачка Світлана Лобода запостила яскраву фотографію зі своєю донькою.
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Популярна фітнес-модель, тренер з Колумбії Анллела Сагра не припиняє дивувати своїм ідеальним тілом.
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