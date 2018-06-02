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Холостяк 8. Чи разом Рожден та Іванка

Переможницею 8 сезону шоу Холостяк стала Іванка. Які стосунки в пари та чи разом Рожден та Іванка через півроку після зйомок, читайте на Фактах ICTV.

Холостяк 8. Чи разом Рожден та Іванка

У фіналі проекту Холостяк 8 перемогла Іванка. Саме вона отримала заповітну каблучку від зіркового холостяка Рождена Анусі.

Пара Рождена та Іванки стала несподіванкою для глядачів. Більшість із них пророкували перемогу іншій учасниці – Галі.

Зараз Іванка та Рожден не разом. Їхні шляхи розійшлися, пара мирно попрощалася. Обоє активно займаються власною кар’єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.

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До слова, вперше за всю історію проекту Холостяк глядачі можуть обрати головного героя наступного сезону шляхом голосування.

У 9 сезоні на роль холостяка є 5 претендентів: Богдан Юсипчук, Сергій Цибульський, Артем Приходько, Микита Добринін і Владислав Безрук.

Ще одне місце залишилося для кандидата, який, на думку глядачів, повинен стати холостяком 2019 року.

Фото: СТБ

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