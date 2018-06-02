Не обійшлося без сюрпризів! У Києві пройшов таємний концерт Дорна

Вчора у Києві відбувся таємний концерт Івана Дорна, який презентував свій англомовний альбом OTD.

Про це повідомляє Таблоїд-Правда.

Концерт пройшов у будівлі протестантської церкви Hillsong Church, що на столичній Дарниці. Артист спершу виконав кілька пісень українською мовою і подякував шанувальникам за підтримку.

Дорн зі сцени пожартував, що раз концерт проходить у церкві, то він і сам проповідник, а точніше шаман у світі музики. Під час виконання хіта Collaba співак оголив торс, чим порадував жіночу аудиторію. На біс артист також виконав свої відомі хіти Мишка винен, Ненавиджу, Стицамен і Танець пінгвіна.

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Нагадаємо, що 23 травня Дорн записав відеозвернення, в якому розповів, що виступить в Києві 1 червня. Однак про місце він промовчав, сказавши, що повідомить про це за 2 години до початку.