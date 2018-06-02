PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Не обійшлося без сюрпризів! У Києві пройшов таємний концерт Дорна/

Не обійшлося без сюрпризів! У Києві пройшов таємний концерт Дорна

Вчора у Києві відбувся таємний концерт Івана Дорна, який презентував свій англомовний альбом OTD.

Про це повідомляє Таблоїд-Правда.

Концерт пройшов у будівлі протестантської церкви Hillsong Church, що на столичній Дарниці. Артист спершу виконав кілька пісень українською мовою і подякував шанувальникам за підтримку.

Дорн зі сцени пожартував, що раз концерт проходить у церкві, то він і сам проповідник, а точніше шаман у світі музики. Під час виконання хіта Collaba співак оголив торс, чим порадував жіночу аудиторію. На біс артист також виконав свої відомі хіти Мишка винен, Ненавиджу, Стицамен і Танець пінгвіна.

Читайте: Супермену 80 років! Чи добре ви знаєте цього персонажа (ТЕСТ)

Нагадаємо, що 23 травня Дорн записав відеозвернення, в якому розповів, що виступить в Києві 1 червня. Однак про місце він промовчав, сказавши, що повідомить про це за 2 години до початку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка