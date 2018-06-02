Помер зірка шоу Танцюють всі!

Вчора, 1 червня 2018 року, у віці 32 років раптово пішов з життя фіналіст першого сезону танцювального шоу Танцюють всі!, засновник і творчий натхненник D’Arts Dance Project, хореограф-постановник декількох сезонів Х-фактор, режисер і хореограф Микола Бойченко.

Про це повідомляє СТБ.

Микола Бойченко був яскравим прикладом того, як бажання і завзятість допомагають у досягненні найзаповітніших мрій. Засновник успішного балету, виконавець однієї з головних ролей у мюзиклі Барон Мюнхгаузен, ведучий прогнозу погоди, а також хореограф-постановник номерів для проекту Х-фактор.

– Високий політ Бойченко Миколи – талановитого режисера, неповторного хореографа, артиста і красивої людини було перервано вчора. Кожного, хто вважає за честь супроводити оплесками його фінальний хід, просимо вівторок залишити вільним від інших планів – повідомляють сім’я та друзі Миколи.

У коментарях пишуть, що причиною смерті могли стати наслідки запалення легенів. Офіційно про причину поки не повідомлялося.

Ось таким його вперше побачили на екранах телевізора: 1 сезон Танцюють всі! на СТБ.

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