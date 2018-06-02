Секс-скандал у Голлівуді: про домагання Харві Вайнштейна знімуть фільм жахів

Американський кінорежисер Брайан Де Пальма має намір зняти фільм жахів за мотивами секс-скандалу за участю американського продюсера Харві Вайнштейна.

Про це у суботу, 2 червня, повідомляє AFP.

Зазначається, що Де Пальма вже пише сценарій нового фільму. Головного героя будуть звати не Харві Вайнштейн.

За словами режисера, фільм буде “хоррором” за участю насильника, події будуть розвиватися у сфері кіноіндустрії.

Де Пальма сказав, що протягом декількох років чув про історії, які спливли на тлі скандалу з Вайнштейном.

У цілому більше 70 жінок, починаючи з жовтня 2017 року, звинуватили Вайнштейна у сексуальних домаганнях.

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До речі, студії Annapurna Pictures і Plan B Entertainment Бреда Пітта займуться екранізацією скандалу навколо сексуальних домагань продюсера Харві Вайнштейна до голлівудських актрис.