Зірка Шерлока Камбербетч врятував людину в центрі Лондона

Виконавець головної ролі в серіалі Шерлок Бенедикт Камбербетч врятував кур’єра від нападу хуліганів неподалік від Бейкер-стрит.

Інцидент стався у Лондоні, недалеко від Бейкер-стрит, де, за переказами Артура Конана Дойля, живе Шерлок Холмс, повідомляє Sky News.

Камбербетч їхав із дружиною в таксі по Мерілебон-роуд, коли побачив, як кілька людей б’ють кур’єра, що доставляє їжу.

Актор вийшов з авто та з криками побіг у сторону хуліганів. Артистові вдалося відштовхнути нападників, після чого вони втекли.

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Водій таксі в розмові з журналістами назвав вчинок Камбербетча мужнім, хоробрим і безкорисливим. Завдяки цьому кур’єру вдалося уникнути значних каліцтв.

– Якби Бенедикт не заступився, велосипедисту серйозно дісталося б, – підтверджує водій.

Раніше Деніел Редкліфф, відомий за роллю чарівника Гаррі Поттера, кинувся рятувати чоловіка від озброєних грабіжників.

Фото: HARTSWOOD FILMS