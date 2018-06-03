HALO-стрибок: Том Круз заради зйомок стрибнув з висоти 7,5 км

Відомий американський актор Том Круз заради зйомок фільму Місія нездійсненна: Фолаут стрибнув з парашутом 106 раз, виконуючи по вісім стрибків на день. Він став першим актором, який виконав HALO-стрибок на камеру.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі кінокомпанії Paramount Pictures.

HALO-стрибок– це такий військовий спосіб десантування, коли солдат або припаси викидають з великої висоти (7,5 кілометрів), а парашут розкривають на малій висоті (600 метрів). Цю техніку коммандос SAS освоїли в середині 1960-х років.

За словами режисера фільму Крістофера МакКуоррі, він і Том Круз обговорювали цей стрибок протягом кількох років.

Головною небезпекою при виконанні трюку стала киснева недостатність, тому авторам картини довелося придумати і зробити спеціальний шолом. Він одночасно став реквізитом і рятувальним пристроєм.

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До слова, Десантування за методом HALO є досить ризикованим. Парашутисти виявляються під впливом гіпервентиляції і барометричного удару, викликаного низьким атмосферним тиском на великих висотах.

Велику небезпеку створює крижаний вітер, що виникає при падінні зі швидкістю 192 км/год. Висотомір і прилад нічного бачення можуть покритися льодом, а коли вільно падаючий парашутист пробує їх очистити, то нерідко він втрачає стабільність.

Зсув центру ваги може привести до неконтрольованого обертанню, що веде за собою фатальні наслідки.

Нагадаємо, Том Круз отримав Золоту малину в номінації Найгірший актор за роль у фільмі Мумія.