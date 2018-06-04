Екс-солістка t.A.T.u заспівала в окупованому Луганську

В окупованому Луганську відбувся виступ російських виконавців Юлії Началової, Олени Катіної та гурту Прем’єр-міністр.

Після відвідин території окупованого Донбасу екс-солістка російського поп-ггурту t.A.T.u Олена Катіна потрапила в базу даних українського сайту Миротворець, пише УНІАН.

На думку авторів чорного списку, Катіна свідомо порушила державний кордон України з метою проникнення на окуповану територію України на Донбасі, а також брала участь в пропагандистських заходах.

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Після виступу в окупованому Луганську російським виконавцям загрожує заборона на в’їзд в Україну.

Раніше Факти ICTV писали, що російських акторів Олександра Фісенка, Єгора Барінов і Євгена Бакалова, а також режисера Олександра Якимчука Міністерство культури України додало до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.