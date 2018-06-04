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Каньє Вест вперше розповів про біполярний розлад

Чоловік Кім Кардашян, американський репер Каньє Уест вперше розповів про те, що страждає на біполярний розлад.

Каньє Вест

40-річний репер Каньє Вест уперше розказав про свій психічний розлад. Особисту тему співак розкрив у радіоінтерв’ю та в новому альбомі Ye, пише The Daily Mail.

За словами Каньє Веста, діагноз біполярний розлад, який йому поставили лише у 39 років, є його “третьою особистістю”.

– Це моє біполярне л*йно, нігере, що? Це моя суперсила, нігере, а не обмеження можливостей, я супергерой! Я супергерой! – говориться у пісні Каньє Yikes.

До речі, обкладинку альбому прикрасило фото, зроблене Вестом на iPhone, із написом “Я ненавиджу бути біполярним. Це прекрасно”.

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Нагадаємо, на біполярний розлад страждають чимало знаменитотей. Серед них – Мерайя Кері, Кетрін Зета-Джонс, Бен Стіллер, Ілон Маск, Джим Керрі, Мел Гібсон та інші.

Факти ICTV писали, чим небезпечний біполярний розлад і як розпізнати схильність до діагнозу.

Фото: Getty Images

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