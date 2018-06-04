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Козловський запалив на відкритті дитячого табору в Одесі

Вчора в Одесі, не дивлячись на погрози активістів, концерт українського співака Віталія Козловського все ж таки відбувся.

Про це свідчать знімки, опубліковані на сторінці літнього табору STAR TIME у соціальній мережі Facebook, на відкритті якого Козловський і заспівав.

– Зоряні гості відкриття найяскравішого розвиваючого літнього табору STAR TIME – Віталій Козловський та Солоха! – сказано у повідомленні.

Також кадрами з виступу в Одесі артист поділився у своїх Instastories.

Концерт пройшов замість його сольного концерту у нічному клубі Ітака, який був скасований організаторами.

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Козловський запалив на відкритті дитячого табору в Одесі / 2 фотографии

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Нагадаємо, що 9 травня Віталій Козловський виступив на концерті у Москві і лише після того, як в мережі стали з’являтися фото заходу за участю українця, на його особистій сторінці в Facebook з’явилося звернення – артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

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