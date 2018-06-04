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Терміново швидку! Валерій Леонтьєв не зміг вийти на сцену

69-річному Валерію Леонтьєву стало зле перед концертом у Тулі (Росія). Шоу відмінили.

Артистові терміново викликали швидку допомогу, повідомляє Телеграм-канал Super.

Причиною скасування концерту стали проблеми зі здоров’ям у виконавця.

Читайте: Шалена нирка дала збій: Регіну Тодоренко терміново госпіталізували

– Піднявся тиск і скасували концерт. Швидка приїжджала, але не більше того. Валера поїхав на своїй машині. Він тільки відпрацював тур по Далекому Сходу – повідомила прес-секретар Леонтьєва.

Раніше Факти ICTV писали, що фронтмен російського поп-гурту Градуси Роман Пашков потрапив у ДТП.

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