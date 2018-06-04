У латексі і з леопардами: 10 найсексуальніших образів Анджеліни Джолі

Сьогодні голлівудська актриса Анджеліна Джолі святкує свій День народження. Їй виповнилося 43 роки! Факти ICTV зібрали найспокусливіші образи зірки.

На сьогодні вона – одна з найбільш затребуваних у світі акторок, а також відома як кінорежисер і сценарист, успішна фотомодель і посол доброї волі ООН. Крім цього, Анджеліна вважається іконою стилю і, за деякими даними, найкрасивішою жінкою планети.

Кар’єра Джолі почалася наприкінці 80-х, тоді 14-річну Анджеліну запросили працювати моделлю на показах одягу, переважно до Нью-Йорку, Лос-Анджелесу та Лондону. Крім того, вона з’явилася у декількох музичних відеокліпах, у тому числі Rolling Stones (Anybody Seen My Baby, 1997) і Meat Loaf (відео Rock’n’Roll Dreams Come Through, 1994). У 16 років вона активно почала грати у театрі.

Успіх в індустрії кіно до Джолі прийшов трохи пізніше. Офіційною першою кінороботою Анджеліни Джолі вважається зіграна нею у 1993 році роль людиноподібного роботу на ім’я Казелла Кеш Різ у низькобюджетному фантастичному бойовику Кіборг 2: Скляна тінь. Особливої слави цей фільм Анджеліні не приніс.

Справжнє визнання прийшло до неї у 1997 році після участі у телевізійному фільмі Джордж Уоллес – тоді Анджеліну Джолі номінували на телевізійну премію Еммі, а також вона отримала Золотий глобус.

Серед найбільш відомих фільмів за участю Анджеліни – блокбастери Лара Крофт: Розкрадачка гробниць, Містер і місіс Сміт, Турист, Малефісента і багато інших.



















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До речі, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що відома актриса Анджеліна Джолі закрутила новий роман з агентом з нерухомості.