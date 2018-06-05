PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Названий найкращий супергеройський фільм в історії кіно/

Названий найкращий супергеройський фільм в історії кіно

У Великій Британії кращою супергеройською картиною в історії кіно назвали фільм Супермен з Крістофером Рівом.

Про це повідомляє The Independent.

Фільм вийшов у 1978 році і зібрав у прокаті понад $300 млн.

На другому місці рейтингу опинився Темний лицар 2008 року з Крістіаном Бейлом.

Третю позицію займає Дедпул, що вийшов у 2016 рік.

Читайте: Супермену 80 років! Чи добре ви знаєте цього персонажа (ТЕСТ)

До речі, раніше повідомлялося, що студія Marvel хоче зняти фільм про нового супергероя. 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка