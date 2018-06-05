Смерть Леоніда Кантера: коли та де попрощаються з режисером

Прощання із режисером Леонідом Кантером відбудеться під час кінофестивалю Сарай, запланованого 29 червня – 1 липня на мистецькому хуторі Обирок у Чернігівській області.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело із близького оточення кінорежисера.

– Прощання із Леонідом відбудеться під час кінофестивалю, який ми готували на Обирку. Це буде кінофестиваль у пам’ять про нього. Він хотів помандрувати у той світ, де ще не був. Йому стало затісно тут, – сказав друг режисера.

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У Батуринській міськраді уточнили, що тіло режисера Леоніда Кантера кремують у Києві, а потім, як він заповідав, поховають на Обирку.

Нагадаємо, 4 червня українського режисера Леоніда Кантера виявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

Фото: Leonid Kanter