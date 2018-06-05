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Тверк з вагітним животом: Лобода представила тизер кліпу

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала перший тизер нового кліпу на пісню SuperSTAR.

Тизер опубліковано на офіційній сторінці співачки в YouTube.

На відео Світлана Лобода з округлим животом танцює тверк. Танцівниці позаду неї теж мають вагітні животики.

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Однак думки фолловерів розділилися. Хтось почав засуджувати співачку за те, що майбутня мати не повинна себе настільки відверто поводити. Хтось же навпаки похвалив Світлану за те, що навіть під час вагітності вона залишається активною.

Нагадаємо, 24 травня Світлана Лобода народила другу дитину в Лос-Анджелесі.

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