У мережі показали перший трейлер Лего Фільм-2

У мережі опублікували перший офіційний трейлер продовження популярного фільму Лего Фільм-2.
Компанія Warner Bros опублікувала в Youtube трейлер Лего Фільм-2 про пригоди фігурок з конструктора Lego.
Головний герой фільму повинен буде врятувати своїх друзів і кохану, викрадених прибульцями з планети Duplo.
Як і раніше, стрічка буде зроблена за допомогою комп’ютерної графіки, але повторюватиме стиль так званої лялькової анімації.
Вихід фільму запланований на лютий 2019 року.
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До слова, у Великій Британії найкращою супергеройською картиною в історії кіно назвали фільм Супермен з Крістофером Рівом.
Відео: Warner Bros. Pictures
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