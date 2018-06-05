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У мережі показали перший трейлер Лего Фільм-2

У мережі опублікували перший офіційний трейлер продовження популярного фільму Лего Фільм-2.

Лего Фільм-2

Компанія Warner Bros опублікувала в Youtube трейлер Лего Фільм-2 про пригоди фігурок з конструктора Lego.

Головний герой фільму повинен буде врятувати своїх друзів і кохану, викрадених прибульцями з планети Duplo.

Як і раніше, стрічка буде зроблена за допомогою комп’ютерної графіки, але повторюватиме стиль так званої лялькової анімації.

Вихід фільму запланований на лютий 2019 року.

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До слова, у Великій Британії найкращою супергеройською картиною в історії кіно назвали фільм Супермен з Крістофером Рівом.

Відео: Warner Bros. Pictures

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