Україна в Голлівуді. 5 зірок з українським корінням

Чимало зірок Голлівуду мають українське походження. Журналісти зібрали 5 відомих зірок Голлівуду, які вільно розмовляють солов’їною, а також поширюють українські традиції.

Про це розповідає Ранок у великому місті.

Джек Паланс

Джек Паланс – відомий американський актор, зірка фільмів Бетмен, Відчайдушні, а також Трамвай бажання. Справжнє ім’я актора Володимир Палагнюк, він народився у родині українських емігрантів.

Джек Паланс вільно розмовляв українською і протягом життя брав участь в українському житті США. У 2004 році актора хотіли нагородити званням Народний артист Росії, однак він відмовився, наголосивши, що є українцем.

Мілла Йовович

Про українку Міллу Йовович чули та знають усі. Мілла народилася в Києві, а у 5 років емігрувала з батьками у США.

Справжнє ім’я акторки – Милиця. Вона відома у всьому світі, проте завжди пишається своїм походженням. Мілла Йовович навіть записала свої музичні альбоми, у яких є українські пісні.

Стівен Спілберг

Відомий американський кінорежисер Стівен Спілберг має українське походження. Його батько родом із Кам’янця-Подільського, а мати – з Одеси.

Саме тому Стівен ще з дитинства засинав під українські колискові. А коли Спілберг відвідав Україну, то сказав: Нарешті я вдома.

Кетрін Винник

Відома канадська та голлівудська акторка Кетрін Винник стала відомою завдяки серіалу Вікінги, а також з’явилася у серіалі Доктор Хаус.

Цікаво, що до 8-ми років Кетрін не володіла англійською, оскільки в сім’ї спілкувалися виключно українською мовою.

Ще з дитинства акторка вступила до Пласту, а також професійно займалася українськими танцями, чим любить похизуватися в різних телешоу.

Віра Фарміга

Американська акторка Віра Фарміга теж має українське коріння. Більше того, вона пишається своїм українським походженням і розповідає про українську культуру.

До речі, у 2004 році Віра зіграла американку українського походження у фільмі Торкаючись зла.

До речі, Том Круз став першим актором, який виконав HALO-стрибок на камеру.