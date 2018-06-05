Відомого дизайнера Кейт Спейд знайшли мертвою

У Нью-Йорку в квартирі знайшли мертвою відомого дизайнера Кейт Спейд, яка є засновницею бренду Kate Spade New York. Їй було всього 55 років.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерело в поліції.

Точна причина жінки невідома, але є подозри, що це самогубство.

Нібито Кейт Спейд повісилася, скориставшись шарфом, прив’язаним до ручки дверей спальні.

Також є інформація, що вона залишила передсмертну записку.

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Кейт Спейд у 1993 році створила бренд Kate Spade New York. Спочатку вона займалася лише дизайном сумок, але пізніше стала випускати також одяг, аксесуари, парфуми і предмети інтер’єру.

У 2006 році вона продала свій бренд, а в 2017 році його викупив виробник аксесуарів Coach.

Сама Спейд у 2016 році створила нову марку Frances Valentine.

До слова, 4 червня українського режисера Леоніда Кантера виявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

Фото: gettyimages.com