Відомого дизайнера Кейт Спейд знайшли мертвою

У Нью-Йорку в квартирі знайшли мертвою відомого дизайнера Кейт Спейд, яка є засновницею бренду Kate Spade New York. Їй було всього 55 років.
Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерело в поліції.
Точна причина жінки невідома, але є подозри, що це самогубство.
Нібито Кейт Спейд повісилася, скориставшись шарфом, прив’язаним до ручки дверей спальні.
Також є інформація, що вона залишила передсмертну записку.
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Кейт Спейд у 1993 році створила бренд Kate Spade New York. Спочатку вона займалася лише дизайном сумок, але пізніше стала випускати також одяг, аксесуари, парфуми і предмети інтер’єру.
У 2006 році вона продала свій бренд, а в 2017 році його викупив виробник аксесуарів Coach.
Сама Спейд у 2016 році створила нову марку Frances Valentine.
До слова, 4 червня українського режисера Леоніда Кантера виявили застреленим в одному з сіл Бахмацького району на Чернігівщині. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.
Фото: gettyimages.com