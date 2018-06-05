Ви все одно не повірите! Заява Вакарчука про президентські амбіції та вибори

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вкотре прокоментував чутки про можливу участь у президентських виборах, зауваживши, що його відповіді все одно не повірять.

Про це лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів в інтерв’ю Elle після повернення зі Стенфордського університету.

– Мене весь час запитують щодо моєї присутності в політичних рейтингах, президентських амбіцій, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія в тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите, – зазначив він.

За словами Вакарчука, на лекціях у Стенфорді він розбирав особливості сьогоднішньої ситуації в Україні.

– Чому ситуація така складна і чому не може бути якогось конкретного готового шляху, іноземного досвіду, який ми могли б взяти і просто перенести на себе. У нас багато особливостей, багато деталей, які обов’язково потрібно враховувати, – пояснив музикант.

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Разом із тим, Вакарчук переконаний, що участь у політиці, у виборах – це тільки один із варіантів змінити суспільство.

– Потрібно чесно подивитися на себе в дзеркало та визнати, що головна проблема не в конкретних політиках, а в самому суспільстві. У правилах поведінки, системі цінностей, на яких зараз паразитують політики. Так, повинні з’явитися лідери, особистий приклад яких стане сигналом початку змін. Але й суспільство має бути готовим змінюватися. І створювати запит на таких лідерів. І тільки одночасність цих процесів може дати результат, – додав він.

Інформація про те, що Святослав Вакарчук збирається у президенти, з’являлася у ЗМІ не раз. Сам музикант спростовував будь-які чутки, вважаючи, що саме політики винні в тому, що він опинився у рейтингах.

Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy