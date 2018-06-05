Зірка 90-х Ніна Кірсо впала в кому

Солістка та співпродюсер легендарного гурту 90-х Фрістайл, 55-річна Ніна Кірсо перенесла інсульт. Після операції співачка перебуває у комі.

Солістці та керівнику поп-гурту Фрістайл Ніні Кірсо стало погано 1 червня. Коли її доставили в лікарню, медики констатували інсульт.

2 червня співачці зробили операцію, після якої до цього дня вона перебуває у комі.

Інформацію про хворобу артистки підтвердив один із учасників гурту Сергій Кузнецов виданню КП в Україні.

– Так, це правда. Все сталося ще 1-го червня. Ніна була вдома одна, син і чоловік виїхали на гастролі, тому відразу їй ніхто не надав допомогу. Знайомі почали шукати, коли вона перестала довго відповідати на дзвінки, а коли зайшли в будинок (У Полтаві. – Ред.), то виявили її на кухні. Це був раптовий напад. Якби їй просто стало погано, вона б якось дісталася до дивана, а так як стояла, так і втратила свідомість, – сказав він.

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Нагадаємо, гурт Фрістайл утворився у листопаді 1988 року в Полтаві. У перші роки фронтменом гурту був Вадим Казаченко, але в 1991 році він залишив колектив. Ніна Кірсо брала участь у записі всіх дев’яти альбомів.

Серед найвідоміших пісень гурту – Кораблик любви, С днем рожденья, мама, Цветет калина, Я тебе не верю, Три сосны, Фонари, Белая береза, Ты ни в чем не виноват.

До слова, 69-річному Валерію Леонтьєву стало зле перед концертом у Тулі. Шоу скасували.

Фото: Нина Кирсо