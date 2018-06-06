Американський актор Джон Малкович виступить у Києві – де та коли

Американський актор театру та кіно, продюсер і кінорежисер Джон Малкович 1 липня виступить на Софійській площі в Києві.

Про це повідомляють на сайті Національної опери України.

Концерт за участю видатних художників сучасності відбудеться в рамках проекту Шляхи дружби. Початок – 1 липня о 21.00 на Софійській площі.

В основі програми – безсмертні твори Джузеппе Верді, фрагменти з опери Набукко, а також прем’єрне виконання поеми Портрет Лінкольна для читця (Джон Малкович) і симфонічного оркестру, написаної американським композитором Аароном Коплендом у розпал Другої світової війни та присвяченої національному герою американського народу Аврааму Лінкольну.

До слова, такий же концерт відбудеться 3 липня у місті Равенна (Італія).

Читайте: Вона героїня! Відверте зізнання Монатіка про дружину

Джон Малкович – американський актор театру та кіно, продюсер і кінорежисер, дворазовий номінант на премію Оскар.

Серед відомих акторських робіт Малковича фільми Підміна, Імперія сонця, Небезпечні зв’язки, Про мишей і людей, Чемпіон та інші.