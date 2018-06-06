Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід

Київський фестиваль Atlas Weekend відкрив продаж одноденних квитків.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook.

До 11 червня квитки можна буде купити за акційною ціною – з понеділка вони подорожчають на 100 грн.

У нульовий день фестивалю, 3 липня, вхід буде для відвідувачів безкоштовним. У цей день виступлять українські артисти.

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Квиток на 4 липня до подорожчання обійдеться в 850 грн, а на решту днів – в 750 грн кожен. Відповідно, після подорожчання їх вартість зросте до 950 і 850 грн.

Вартість абонемента на всі дні фестивалю на сьогодні становить 1950 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що американський актор театру та кіно, продюсер і кінорежисер Джон Малкович 1 липня виступить на Софійській площі в Києві