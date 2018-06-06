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Чому Шнуров розлучається з Матильдою – заява музиканта

Лідер гурту Ленінград Сергій Шнуров прокоментував причину розлучення з дружиною Матильдою, спростувавши інформацію про те, що шлюб розпався через його невірність.

Сергій Шнуров і Матильда

В інтерв’ю Esquire Сергій Шнуров заявив, що причиною розлучення із Матильдою була не його зрада.

За словами музиканта, рішення розлучитися прийняла саме Матильда, а він, навпаки, намагався її втримати.

– Марно клеїти чашку, якщо жінка задумала поцупити весь сервіз, – сказав Шнуров.

Коли журналіст запитав, до кого могла піти Матильда, Шнуров відповів, що й сам ламає над цим голову.

Матильда розлучення зі Шнуровим не коментує. Найближчі друзі пари також відмовляються говорити на цю тему.

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Нагадаємо, Сергій Шнуров і Матильда розлучилися після 10 років шлюбу. Новина стала несподіванкою для шанувальників.

За час спільного життя дружина стала для Шнура вірним соратником і музою.

Фото: shnurovs

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