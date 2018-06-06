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Джаред Лето зіграє Джокера – що відомо про новий фільм

Джаред Лето зіграє Джокера у новому фільмі, який планує зняти кіностудія Warner Bros.

Сюжет фільму поки невідомий, повідомляє Variety з посиланням на джерело, близьке до проекту.

Ідея полягає в тому, щоб розвивати всесвіт героїв Загону самогубців, зокрема Джокера.

Читайте: Топ-10 харизматичних злочинців у кіно (ГОЛОСУВАННЯ)

Відомо, що Джаред Лето стане виконавчим продюсером фільму. Однак назви у  стрічки ще немає. Творці картини знаходяться у пошуках сценаристів.

Раніше Факти ICTV писали, що Джаред Лето та Іван Дорн заспівали разом на концерті в Києві

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