І Крим пробачать. Єфремов придумав, як помирити Україну з РФ

Російський актор Михайло Єфремов у новому випуску шоу вДудь розповів про життя у сучасній Росії, а також шляхи примирення з Україною.

Російський актор Михайло Єфремов в інтерв’ю вДудь розповів про спосіб примирення Росії з Україною.

– Ми знаємо тепер, як з Україною помиритися. Треба їм цей міст (Кримський міст. – Ред.) віддати. І все. Нехай вони гроші беруть за проїзд. І вони щасливі будуть. І, можливо, Крим пробачать, – розповів актор.

Також, на його думку, Росія зможе вирішити це питання за допомогою безкоштовного газу.

– Мені здається, що якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому, – додав Єфремов.

Водночас він уточнив, що це неможливо, тому що росіянам не сподобається, що Україна продаватиме “їхній безкоштовний газ”.

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Разом із тим, Михайло Єфремов згадав випадок, коли в 2011 році разом із Дмитром Биковим відмовився від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Пензі.

– Я подзвонив Бикову і навіть він написав вірш “За все, за все тобі дякую я”. І Васильєв сказав “Ви що, очманіли там? Сидіть вдома, нікуди не ходіть”. І “у Бикова – лекції, а в мене – діти”. Так нас Бог милував, не пішли, – розповідає він.

До слова, відповідаючи на запитання про те, як Єфремов ставиться до Гітлера, він відповів коротко: “Як до Сталіна. Г*ндони”.

До речі, журналіст Юрій Дудь став найдорожчим блогером у YouTube. Одна реклама у випуску його шоу коштує майже $21 тис.

Фото: Кадр із відео