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Пограбування Піке і Шакіри: винесли коштовності, годинник і прикраси

У Барселоні пограбували будинок Жерара Піке і співачки Шакіри. Зловмисники винесли коштовності, годинник і прикраси.

У будинку в цей момент нікого не було, оскільки Піке знаходиться в розташуванні збірної Іспанії, а Шакіра на гастролях у Німеччині, повідомляє en.as.com.

Читайте: На вокзалі у Києві чоловіка пограбували двічі за годину

Про подію батьки Піке заявили в поліцію, яка почала розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що в Іспанії заарештували українського хакера, голову кіберзлочинного синдикату, який атакував 100 фінансових установ по всьому світу. Банда викрала понад 1 млрд євро, пограбувавши 40 банків.

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