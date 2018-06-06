Продюсер Харві Вайнштейн не визнав себе винним у зґвалтуваннях

Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн відмовився визнати себе винним у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях.
Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн у суді офіційно не визнав себе винним у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях, повідомляє BBC.
– 66-річний продюсер стверджував, як і раніше через свого адвоката, що все його статеві зв’язки були з обопільної згоди, – йдеться у повідомленні.
Вайнштейна звинувачують в зґвалтуванні понад 70 жінок. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.
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До слова, академія телевізійних наук і мистецтв США, яка вручає премію Еммі, довічно виключила зі своїх лав голлівудського продюсера Харві Вайнштейна.
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