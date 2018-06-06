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В образі нареченої: Надя Дорофєєва стала актрисою

Солістка популярного гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва повідомила, що зіграє одну з ролей у повнометражному фільмі.

Про це співачка розповіла в Instagram.

Читайте: Тизер нового кліпу Время и Стекло став трендом YouTube

– Друзі, у мене для вас супер крута новина. Вперше ви мене побачите у великому кіно. Фільм матиме назву Я, ти, він і вона, – зазначила Дорофєєва.

Скоро….)

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Раніше Факти ICTV писали, що Джаред Лето зіграє Джокера у новому фільмі, який планує зняти кіностудія Warner Bros.

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