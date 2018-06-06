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Вона героїня! Відверте зізнання Монатіка про дружину

Український співак Дмитро Монатік (Monatik) зізнався, що захоплюється своєю дружиною Іриною Демічевою та вважає її героїнею.

Про це Дмитро Монатік (Monatik) розповів Clutch.

– Це просто приголомшлива жінка і мені казково пощастило. Вона – втілення всього, що має бути в жінці для мене.

Вона пройшла зі мною все: вогонь і мідні труби, все, що було.

Ми починали з орендованої квартири, в якій зі свого в нас був тільки матрац, – зізнався співак.

За словами Монатіка, дружина Ірина дуже його мотивує. Пара розпочинала разом кожен крок, Ірина була поряд зі співаком навіть коли в нього були опущені руки.

– Вона говорила: “Ні, у тебе все вийде, ти зможеш”, – додав Монатік.

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Музикант не приховує, що захоплюється своєю коханою і вважає її героїнею.

– Коли вона подарувала мені двох синів, вона просто героїня. Я був на двох пологах, я бачив, що переживає жінка.

Вона для мене героїня і я захоплююся нею, – наголосив Монатік.

Нагадаємо, що дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева за сумісництвом є директором проекту Monatik.

Зазвичай співак намагається не афішувати своє особисте життя. Раніше Монатік вперше показав фото двох синів.

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