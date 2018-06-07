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Поліція і штраф: чим закінчився концерт Макса Барських на Ібіці

Концерт Макса Барських на Ібіці на приватній вечірці закінчився викликом поліції та штрафом.

Розпалена публіка так довго не відпускала артиста зі сцени (Барських кілька разів виходив на біс. – Ред.), що на шум гостей з’їхалася місцева поліція і змушена була призупинила виступ Макса.

На території острова діє закон про дотримання тиші у громадських місцях у регламентований час доби, згідно з яким за перевищення допустимого рівня шуму передбачена адміністративна відповідальність.

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Організатори концерту не врахували реакцію публіки на появу артиста на сцені і змушені були сплатити штраф у кілька сотень євро за порушення правопорядку на острові.

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Поліція і штраф: чим закінчився концерт Макса Барських на Ібіці / 13 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Макс Барських презентував новий кліп на пісню під назвою Сделай громче.

Фото: Юлія Солодовникова.

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