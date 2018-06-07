Концерт Макса Барських на Ібіці на приватній вечірці закінчився викликом поліції та штрафом.

Розпалена публіка так довго не відпускала артиста зі сцени (Барських кілька разів виходив на біс. – Ред.), що на шум гостей з’їхалася місцева поліція і змушена була призупинила виступ Макса.

На території острова діє закон про дотримання тиші у громадських місцях у регламентований час доби, згідно з яким за перевищення допустимого рівня шуму передбачена адміністративна відповідальність.

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Організатори концерту не врахували реакцію публіки на появу артиста на сцені і змушені були сплатити штраф у кілька сотень євро за порушення правопорядку на острові.

























Поліція і штраф: чим закінчився концерт Макса Барських на Ібіці / 13 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що Макс Барських презентував новий кліп на пісню під назвою Сделай громче.

Фото: Юлія Солодовникова.