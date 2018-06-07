Продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона – трейлер

Студія Sony Pictures опублікувала перший трейлер трилера Феде Альвареса Дівчина, яка застрягла в павутині – екранізації однойменної книги шведського письменника Давида Лагеркранца.

Трейлер опублікувала компанія Sony Pictures Entertainment.

Роман Лагеркранца, що вийшов у 2015 році, продовжив трилогію письменника Стіга Ларссона про Лісбет Саландер Міленіум. Цей фільм – продовження Дівчини з татуюванням дракона Девіда Фінчера.

Дівчина, яка застрягла в павутині розповідає про хакера Лісбет Саландер (Клер Фой), яка відстежує чоловіків, що кривдять жінок. Як говориться в офіційному описі фільму, Саландер і журналіст Мікаель Блумквіст (Сверрир Гуднасон) виявляються втягнуті в історію за участю шпигунів, кіберзлочинців і корумпованих чиновників.

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Нагадаємо, що зараз можна подивитися у кінотеатрах.