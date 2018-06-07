PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона - трейлер/

Продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона – трейлер

Студія Sony Pictures опублікувала перший трейлер трилера Феде Альвареса Дівчина, яка застрягла в павутині – екранізації однойменної книги шведського письменника Давида Лагеркранца.

Трейлер опублікувала компанія Sony Pictures Entertainment.

Роман Лагеркранца, що вийшов у 2015 році, продовжив трилогію письменника Стіга Ларссона про Лісбет Саландер Міленіум. Цей фільм – продовження Дівчини з татуюванням дракона Девіда Фінчера.

Дівчина, яка застрягла в павутині розповідає про хакера Лісбет Саландер (Клер Фой), яка відстежує чоловіків, що кривдять жінок. Як говориться в офіційному описі фільму, Саландер і журналіст Мікаель Блумквіст (Сверрир Гуднасон) виявляються втягнуті в історію за участю шпигунів, кіберзлочинців і корумпованих чиновників.

Читайте: HALO-стрибок: Том Круз заради зйомок стрибнув з висоти 7,5 км

Нагадаємо, що зараз можна подивитися у кінотеатрах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка