Чому Алан Бадоєв не зняв фільм про АТО та що готовий зрежисувати

Алан Бадоєв зізнався, що кіно – це не те, чим він хоче заробляти.

Про це режисер розповів в інтерв’ю програми Скажені пси на радіо Новое время.

– Мені пропонували зняти фільм про ситуацію в Україні. Я відмовився. Тому що вважаю, що справжній режисер повинен йти не за гарячою темою, а за її розумінням. Тобто має пройти час, коли відбудеться відступ, коли вона набридне і нею перестануть спекулювати. Коли у тебе буде можливість дуже холоднокровно вивчити ситуацію і показати це хоча б так, як це було у Списку Шиндлера або у Спасінні рядового Райана. Це повинно бути конкретно, точно, не обов’язково з вибухами, – заявив режисер.

Він додав, що якщо він і буде знімати кіно, то воно навряд чи буде комерційним.

– Я зрозумів по першому досвіду, що кіно – це не те, чим я хочу заробляти собі на хліб. У мене достатньо всього, щоб зняти те кіно, яке мені буде цікаво розповісти, як історію. Немає більшого критика, ніж я сам для себе. І поки я не буду задоволений тими думками, які я винесу на великий екран, а це обов’язково трапиться, поки я не буду в цьому впевнений, я цього, напевно, не зроблю, – підкреслив Бадоєв.

Також режисер назвав улюблений український фільм.

– Зараз мені поки подобається тільки одне кіно, яке з’явилося в Україні. Про глухонімих – Плем’я. Це кіно, яке дуже точно, конкретно відповідає моїм знакам якості до будь-якої історії, яка може бути розказана. У ній є тема, новизна, в ній є почерк, і я довго не міг заснути після перегляду цієї картини. Це є для мене знаком якості, – зазначив режисер.

Раніше Факти ICTV писали, що Джаред Лето зіграє Джокера у новому фільмі, який планує зняти кіностудія Warner Bros.