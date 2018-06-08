PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Екс-учасник Грибів Бардаш публічно звинуватив дружину Луну у зраді/

Екс-учасник Грибів Бардаш публічно звинуватив дружину Луну у зраді

Український продюсер, екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш написав відвертий пост у Facebook про зраду його дружини, співачки Луни (Христини Бардаш) із саунд-продюсером Олександром Волощуком.

Юрій Бардаш із сином

Екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш написав у Facebook дуже емоційний пост, з якого випливає, що його дружина, 27-річна співачка Луна, зрадила його зі своїм саунд-продюсером Олександром Волощуком.

– Ми разом із тобою (Бардаш і Волощук. – Ред.) працювали над музикою в моїй компанії, не один трек зробили, і не один альбом. Спілкувалися досить тепло і близько, і теми для розмови були різні.

Ти ж хороший хлопець був, як мені здавалося, і переставши спілкуватися, ми залишилися людьми з повагою один до одного. Ніхто нікому болю не заподіював, поганого не зробив, я твоїх баб не торкався.

І після всього цього ти починаєш за моєю спиною *бати мою жінку, мою дружину, матір мого сина, і робиш це як миша, не сказавши мені ні слова, – пише Бардаш.

Читайте: Продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона – трейлер

Також Юрій зізнався у своїх зрадах дружині, проте зауважив, що це особиста його справа з Луною, тож Олександру не варто в це втручатися.

Після численних коментарів Бардаш видалив пост, але скріншоти одкровень залишились у мережі.

Обережно, в тексті присутня нецензурна лексика 18+!

image image
Екс-учасник Грибів Бардаш публічно звинуватив дружину Луну у зраді / 2 фотографии

Сама Луна зізналася в Instagram, що не тримає зла на чоловіка, оскільки завдяки йому “зустріла кохання всього свого життя”.

Нагадаємо, Луна та Юрій Бардаш познайомилася у 19 років. У 2010 році пара на якийсь час переїхала в США, де в них народився син Георгій.

Фото: Юрій Бардашkri_luna

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка