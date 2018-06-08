Український продюсер, екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш написав відвертий пост у Facebook про зраду його дружини, співачки Луни (Христини Бардаш) із саунд-продюсером Олександром Волощуком.

Екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш написав у Facebook дуже емоційний пост, з якого випливає, що його дружина, 27-річна співачка Луна, зрадила його зі своїм саунд-продюсером Олександром Волощуком.

– Ми разом із тобою (Бардаш і Волощук. – Ред.) працювали над музикою в моїй компанії, не один трек зробили, і не один альбом. Спілкувалися досить тепло і близько, і теми для розмови були різні. Ти ж хороший хлопець був, як мені здавалося, і переставши спілкуватися, ми залишилися людьми з повагою один до одного. Ніхто нікому болю не заподіював, поганого не зробив, я твоїх баб не торкався. І після всього цього ти починаєш за моєю спиною *бати мою жінку, мою дружину, матір мого сина, і робиш це як миша, не сказавши мені ні слова, – пише Бардаш.

Читайте: Продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона – трейлер

Також Юрій зізнався у своїх зрадах дружині, проте зауважив, що це особиста його справа з Луною, тож Олександру не варто в це втручатися.

Після численних коментарів Бардаш видалив пост, але скріншоти одкровень залишились у мережі.

Обережно, в тексті присутня нецензурна лексика 18+!



Екс-учасник Грибів Бардаш публічно звинуватив дружину Луну у зраді / 2 фотографии

Сама Луна зізналася в Instagram, що не тримає зла на чоловіка, оскільки завдяки йому “зустріла кохання всього свого життя”.

Нагадаємо, Луна та Юрій Бардаш познайомилася у 19 років. У 2010 році пара на якийсь час переїхала в США, де в них народився син Георгій.

Фото: Юрій Бардаш, kri_luna