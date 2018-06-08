PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Хелловін - перший трейлер продовження відомого фільму жахів/

Хелловін – перший трейлер продовження відомого фільму жахів

У мережі з’явився перший трейлер фільму Хелловін, який є продовженням оригінального фільму жахів 1978 року.

Хелловін

На каналі Universal Pictures в Youtube з’явився трейлер фільму Хелловін, який є продовженням оригінального фільму жахів 1978 року.

Продюсером картини виступить творець франшизи Джон Карпентер.

За сюжетом фільму психопат з першої частини Майкл Маєрс збігає з в’язниці і знову починає вбивати. Жінка, яка зіткнулася з вбивцею у минулому, повертається, щоб зупинити його.

Дата виходу стрічки запланована на 19 жовтня 2018 року.

Читайте: Джаред Лето зіграє Джокера – що відомо про новий фільм

До слова, студія Sony Pictures опублікувала перший трейлер трилера Феде Альвареса Дівчина, яка застрягла в павутині – екранізації однойменної книги шведського письменника Давида Лагеркранца.

Відео: Universal Pictures

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка