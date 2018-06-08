Хелловін – перший трейлер продовження відомого фільму жахів

У мережі з’явився перший трейлер фільму Хелловін, який є продовженням оригінального фільму жахів 1978 року.

На каналі Universal Pictures в Youtube з’явився трейлер фільму Хелловін, який є продовженням оригінального фільму жахів 1978 року.

Продюсером картини виступить творець франшизи Джон Карпентер.

За сюжетом фільму психопат з першої частини Майкл Маєрс збігає з в’язниці і знову починає вбивати. Жінка, яка зіткнулася з вбивцею у минулому, повертається, щоб зупинити його.

Дата виходу стрічки запланована на 19 жовтня 2018 року.

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До слова, студія Sony Pictures опублікувала перший трейлер трилера Феде Альвареса Дівчина, яка застрягла в павутині – екранізації однойменної книги шведського письменника Давида Лагеркранца.

Відео: Universal Pictures

