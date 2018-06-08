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Лобода показала, як знімала кліп Superstar на 9 місяці вагітності

Українська співачка Світлана Лобода показала, як знімала кліп на пісню Superstar, де вона танцює на 9 місяці вагітності.

Після того, як Світлана Лобода випустила тизер до кліпу Superstar, багато хто почав стверджувати, що нібито живіт несправжній і все було знято задовго до вагітності співачки.

Тому Лобода вирішила розвіяти всілякі чутки і розмістила backstage-відео зі зйомок кліпу.

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До слова, автором ідеї і режисером відео стала сама Лобода, яка розповідала нещодавно про методи виховання.

Зйомки проходили в каліфорнійській пустелі і тривали більше шести годин. Крім того, в ролику знімалися ще десять дівчат в “цікавому положенні”. Всіх їх знайшли через соціальні мережі.

Нагадаємо, Світлана Лобода народила другу дитину в Лос-Анджелесі.

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