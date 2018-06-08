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Мадонна виходить заміж

Відома співачка Мадонна заявила, що виходить заміж.

Мадонна

Відома 59-річна співачка Мадонна шокувала фанатів, заявивши в Twitter, що вона виходить заміж.

– Я буду нареченою. Вийду заміж. На подив, – написала зірка.

Думки підписників Мадонни розділилися. Деякі думають, що вона говорить про свій новий образ для кліпу, а інші вважають, що співачка дійсно вийде заміж.

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До слова, 69-річному Валерію Леонтьєву стало погано перед концертом в Тулі (Росія).

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