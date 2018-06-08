Актор Ігор Лях, який зіграв Льоньку у фільмі Любов і голуби, помер у віці 55 років.
Про це в п’ятницю повідомила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравіцкая.
– Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях, – написала актриса в Facebook.
Ігор Лях у 1983 році закінчив Вище театральне училище ім. М.С. Щепкіна, грав у Малому театрі і театрі ім. М.Н. Єрмолової.
У 1984 році Лях знявся у знаменитій радянській комедії Володимира Меньшова Любов і голуби, де зіграв сина головних героїв – Василя та Надії – Льоньку.
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Помер актор з фільму Любов і голуби / 3 фотографии
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