Помер актор з фільму Любов і голуби

Актор Ігор Лях, який зіграв Льоньку у фільмі Любов і голуби, помер у віці 55 років.

Про це в п’ятницю повідомила актриса Московського академічного театру сатири Лариса Бравіцкая.

– Сьогодні вночі пішов з життя мій однокурсник Ігор Лях, – написала актриса в Facebook.

Ігор Лях у 1983 році закінчив Вище театральне училище ім. М.С. Щепкіна, грав у Малому театрі і театрі ім. М.Н. Єрмолової.

У 1984 році Лях знявся у знаменитій радянській комедії Володимира Меньшова Любов і голуби, де зіграв сина головних героїв – Василя та Надії – Льоньку.

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