Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності

Відому українську ведучу Регіну Тодоренко підозрюють у вагітності.

Як пишуть ЗМІ, у відомої української ведучої Регіни Тодоренко помітили кругленький живіт. Тепер її підозрюють у вагітності.

Тодоренко пожартувала, опублікувавши в Instagram відео, на якому намагається надути живіт.

Потім ведуча поділилася опитуванням з варіантами, чому у неї роздутий живіт. Користувачі могли проголосувати за варіанти вагітна або поправилась.

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До слова, відома співачка Мадонна заявила, що виходить заміж.