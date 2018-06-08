Сєдокова отримала престижну нагороду у РФ

Українська співачка Анна Сєдокова похвалилася музичною нагородою, яку їй вручили у Москві.

Артистка стала переможницею у номінації Відео року у рамках російської премії Fashion People Awards 2018. Про це повідомили в Instagram-акаунті ЖараТБ.

На сторінці телеканалу Жара зазначили, що Сєдокова отримала кришталеву статуетку премії FPA у Москві, оскільки у Росії вона відома як одна з найпопулярніших співачок, телеведучих і світських левиць.

Престижну російську премію Анна отримала за кліп на пісню Не твоя вина, яка була презентована ще у жовтні 2017 року.

Сама Сєдокова також написала про нагороду у соціальній мережі і подякувала всім за підтримку.

– Дякуємо! Сьогодні я отримала нагороду FPA за fashion-video року НеТвояВина. Приємно дуже. Адже це наша перемога і визнання, – зазначила вона.

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До речі, в Одесі, не дивлячись на погрози активістів, концерт українського співака Віталія Козловського все ж таки відбувся.