Студія DreamWorks опублікувала трейлер мультфільму Як приручити дракона 3, який повинен стати завершальною частиною картин, які розповідають про пригоди Іккінга і його дракона Беззубіка.

Трейлер студія опублікувала на своїй каналі в YouTube.

У новому мультфільмі Беззубик знайде свою любов – білосніжну дракониху.

Колись вікінги жили у гармонії з драконами. У ті часи вони ділили радість, горе… і останні штани. Здавалося, що так буде завжди, але поява загадкової Денний Фурії змінило життя острова.

І тепер Іккінга і Беззубик зіткнуться з безжальним мисливцем на драконів, який прагне знищити все, що їм дорого.

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Нагадаємо, зняли продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона.