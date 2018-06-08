Студія DreamWorks опублікувала трейлер мультфільму Як приручити дракона 3, який повинен стати завершальною частиною картин, які розповідають про пригоди Іккінга і його дракона Беззубіка.
Трейлер студія опублікувала на своїй каналі в YouTube.
У новому мультфільмі Беззубик знайде свою любов – білосніжну дракониху.
Колись вікінги жили у гармонії з драконами. У ті часи вони ділили радість, горе… і останні штани. Здавалося, що так буде завжди, але поява загадкової Денний Фурії змінило життя острова.
І тепер Іккінга і Беззубик зіткнуться з безжальним мисливцем на драконів, який прагне знищити все, що їм дорого.
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Нагадаємо, зняли продовження фільму Дівчина з татуюванням дракона.
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