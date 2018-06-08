Від Лорак до Каменських. Які українські артисти виступають і в Росії, і вдома

Українські артисти, які ще вчора купалися в променях слави, сьогодні вже стали антигероями. Після 2014 року на симпатії аудиторії впливає не лише творчість, а й гастрольна діяльність артистів в Росії. Факти ICTV дізнались, чому одним зіркам українці концерти в РФ прощають, а іншим – ні.

Коли мова йде про виступи в Росії, одразу на думку спадає Ані Лорак. Хоча наш зірковий десант в РФ лише нею, звичайно, не обмежується. Найбільш кардинальна у цьому списку Таїсія Повалій, яка в Україні після подій Майдану концертів не дає зовсім.

Однак список значно ширший. Його умовно можна поділити на тих, кому за виступи в Росії довелось поплатитись любов’ю українських шанувальників, і щасливців, яким гастролі чи то прощають, чи то просто не помічають.

Кому виступи не пробачили

Список тих, хто виступає в РФ і при цьому став нев’їзним (з обмовкою для широкої аудиторії) на концертні майданчики України, очолюють вже згадані Ані Лорак, Таїсія Повалій та Іван Дорн. Говорити, що не виступають в Україні згадані зірки зовсім – буде не коректно.

У листопаді минулого року Ані Лорак з’явилась в якості зіркового сюрпризу під час ювілейного концерту балету Freedom. Можна припустити, що ім’я зірки організатори не анонсували спеціально, аби уникнути можливих провокацій. Глядачі зустріли співачку оплесками.

З Таїсією Повалій все більш-менш зрозуміло. Не виступати – її свідомий вибір. Ще у 2014 році співачка переїхала до Москви. Однак пізніше її чоловік та продюсер Ігор Ліхута повідомляв українським ЗМІ, що вони разом з дружиною продовжують жити в Києві, а до РФ їздять лише працювати. На Батьківщині, за словами Ліхути, вони отримали практично заборону на виступи та ротацію.

Майже секретно зовсім нещодавно дав концерт у Києві й Іван Дорн. Співак анонсував концерт у секретному місці. Шанувальники Дорна купували квитки, знаючи лише дату та час виступу. Через побоювання зриву виступу, інформацію про проведення власники квитків отримали через смс напередодні концерту. Цим місцем стала протестантська церква. Судячи зі світлин, які виклав сам співак, послухати його пісні прийшли кілька сотень шанувальників.

Серед інших зірок, які за гостинність російської аудиторії поплатились любов’ю українських шанувальників, найбільш відомі – Світлана Лобода, Аліна Гросу та Ганна Сєдокова.

Кому виступати можна

В той же час є немало і тих артистів, які спокійно працюють на дві сцени. Не втрачають любові глядачів та заробітків на концертах Макс Барських, який цього літа планує виступити в кількох українських містах і в той же час є гостем російських музичних премій.

Знаходить у щільному робочому графіку час для виступів у Києві та Москві улюблениця публіки Вєра Брежнєва. Варто підмітити, що за це співачку не рідко критикують в мережі. Однак до радикальних дій не доходить.

Цілий тур концертів вже дали в Росії учасники гурту Время и стекло. В мережі можна знайти розклад виступів, що вже відбувся та афішу концертів на літо в 10 українських містах. На шоу в Запоріжжі та Чернівцях білети вже продано.

Не забуває брати участь у російських музичних шоу і Настя Каменських, що не так давно почала виступати сольно під псевдонімом NK. Минулоріч вона з’явилась на шоу Вечірній Ургант та роздавала інтерв’ю тамтешнім ЗМІ. Зірка повідомила, що збирається навіть розповсюдити на РФ й інші країни свій бізнес з виробництва спортивного одягу.

Подвійні стандарти

Чому так вибірково ставиться публіка до артистів, що виступають в Росії, однозначно відповісти складно. Не виключено, що однією з причин є вислови про конфлікт між Україною та Росією. Ті зірки, які давали інтерв’ю з приводу агресії РФ, втратили аудиторію в одній з країн, залежно від своєї позиції.

Наприклад, вже згаданий Іван Дорн негативну реакцію до себе викликав після скандального інтерв’ю російському журналісту, де назвав конфлікт між Україною та Росією сваркою двох братів. До цього співак активно гастролював як в Росії, так і в Україні, і не потерпав від жодних гонінь через це.

Артисти ж, що воліють оминати у своїх публічних заявах нинішні відносини між країнами, не стають новинними ньюзмейкерами. Але в той же час і не втрачають аудиторії в обох країнах.

Зворотній зв’язок

В той же час є приклади, коли українські артисти втратили російських ринок. Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук ще кілька років тому через проукраїнську позицію здобув славу противника російської держави в сусідній країні. Відмінили з власних мотивів або з ініціативи російських організаторів виступи в РФ Pianoboy, Бумбокс, Onuka, The Hardkiss, Джамала, Анастасія Приходько та ще ряд зірок.

Так само, є і російські зірки, що втратили свою аудиторію вдома через проукраїнську позицію. Яскравий приклад – актор Анатолій Пашинін, який взагалі вступив до лав української армії та ніс службу на Сході України. Російський Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич за позицію щодо окупації Криму став об’єктом критики на Батьківщині.

Політика в шоу-бізнесі

Артисти і політики завжди йшли поруч. І це не порівняння діяльності останніх з шоу. Просто зірки завжди викликали емоції та цікавість суспільства. І цим вміло користуються політики. Тож будь-які новини пов’язані з виступами наших артистів у країні-агресорі, одразу викликали бурхливу реакцію представників політсил. Найчастіше національно спрямованих.

Однак говорити про те, що політики цілеспрямовано будують кампанії на зірковій темі, не можна, вважає експерт з гастрольного ринку Юрій Гулевич.

Якщо такі прояви і є – вони поодинокі і ситуативні. Зірки – не достатньо масштабний рівень для політиків, – говорить експерт.

Усі інциденти, пов’язані зі зривами концертів та іншими провокаціями проти конкретних виконавців – прояви радикальних груп у випадках, коли необхідно збурити суспільство або сфокусувати його увагу на конкретних речах.

Рада проти гастролерів

Поки що офіційно проти російських. І лише тих, що підтримують загарбницьку політику РФ. У листопаді минулого року Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у вже існуючий закон Про гастрольні заходи в Україні в частині особливостей організації та проведення гастрольних заходів в Україні за участю громадян країни-агресора.

Документ передбачає, що рішення допускати до виступів на українській сцені чи ні російських артистів, має приймати СБУ після перевірки. Крім того, забороняється виступати в Україні зіркам з Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Це так званий чорний список Мінкульту російських митців, що відкрито підтримують кремлівську політику.

Спробували депутати заборонити і вітчизняним зіркам виступати в РФ. Минулого року група депутатів від партії Свобода зареєструвала проект закону, що мав би заборонити виконавцям-громадянам України виступати в Росії та тимчасово окупованих територіях України. За порушення гастролерів хочуть карати штрафом. Зараз на сайті Верховної Ради законопроект значиться як відправлений на доопрацювання.

Чому одним прощають, а іншим – ні

Юрій Гулевич припускає, сидіти на двох стільцях одночасно деяким артистам вдається через грамотний менеджмент.

Одним вдається працювати на ринку обох країн можливо через умілу професійну політику. Тобто менеджмент зірок обережно проводить роботу закордоном. Так, щоб інформація про гастролі не з’являлась в українському інформаційному просторі.

І в той же час аналізувати якісь закономірності, чому ж інформація про виступи в РФ одних зірок сприймається лояльно, а інших одразу ж викреслюють з концертних афіш, експерт не береться.

В будь-якому випадку, вирішувати, має виступати на українській сцені чи ні виконавець – з логічної точки зору має лише глядач. І робити це він повинен своїм гаманцем, купуючи чи ні квитки на концерти артиста.

Замість післямови

Поки деякі українські артисти через свою позицію, якою б вона не була, втрачають аудиторію, їх російські колеги заробляють своєю творчістю лояльність влади. Наприклад, нещодавно співаки та актори заспівали про скандальний кримський міст.



Яна Семенюк