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Олена Шоптенко народила первістка

Відомий український хореограф Олена Шоптенко народила хлопчика, якого назвали Олексій.

Про народження малюка першим повідомив чоловік Олени Шоптенко, бізнесмен і маркетолог Олексій Іванов.

– Ласкаво просимо, Олексій Олексійович. Тут не завжди гостинно, але ти точно впораєшся !, – написав він в Instagram.

Читайте: Світлана Лобода вдруге стала мамою

Пологи пройшли в одній з приватних клінік Києва.

Раніше Факти ICTV писали, що відома українська співачка Світлана Тарабарова готується вперше стати мамою. Зараз зірка знаходиться на 7 місяці вагітності.

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