Райан Гослінг у ролі Ніла Армстронга: вийшов трейлер Людини на Місяці

Студія Universal Pictures опублікувала перший трейлер фільму Людина на Місяці режисера Дем’єна Шазелла.
Студія Universal Pictures опубліковала трейлер на своєму каналі на YouTube.
Ця біографічна драма заснована на книзі Джеймса Р. Хансена Перша людина: Життя Ніла Армстронга.
Астронавта Ніла Армстронга, який першим ступив на Місяць, зіграв Райан Гослінг.
Роль першої дружини Армстронга Дженет Шерон виконала актриса Клер Фой, а Базза Олдрина, другої людини на Місяці, – Корі Столл.
До речі, нещодавно вийшов трейлер фільму Дівчина, яка застрягла у павутині, де Клер Фой зіграла головну роль.
Прем’єра фільму Людина на Місяці відбудеться у листопаді 2018 року.
Нагадаємо, Дем’єн Шазелл отримав премію Оскар у 2017 році в номінації Найкращий режисер за фільм Ла-Ла-Ленд.
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