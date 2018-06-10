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Померла актриса Юніс Гейсон – перша дівчина Бонда

Відома британська актриса Юніс Гейсон, яка була дівчиною Джеймса Бонда у першому фільмі про агента 007, померла у віці 90 років.

Юніс Гейсон

Про це повідомляє ВВС Україна.

У 1962 році вона зіграла Силвію Тренч у фільмі Доктор Ноу. ЇЇ партнером був Шон Коннері.

Юніс Гейсон також відома завдяки ролі у серіалі Помста Франкенштейна, який вийшов у 1958 році.

Після фільму про Джеймса Бонда знімалася ще у кількох телесеріалах.

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Нагадаємо, нещодавно помер зірка шоу Танцюють всі!

Фото: Eunice Gayson

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