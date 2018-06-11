PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Актриса Ніна Русланова терміново госпіталізірова/

Актриса Ніна Русланова терміново госпіталізірова

У Москві екстрено госпіталізували з травмою голови відому актрису театру і кіно Ніну Русланову.

Ніна Русланова

Про це повідомляє російський Пятый канал з посиланням на джерела.

За попередніми даними, напередодні Русланова впала у своїй квартирі і отримала сильний забій голови.

У цей момент 72-річна актриса була вдома не сама, тож родичі швидко викликали медиків.

Лікарі поставили діагноз – відкрита рана волосистої частини голови.

Сьогодні вранці Русланову відпустили додому.

Читайте: Померла відомий режисер Кіра Муратова

До речі, точна дата народження артистки невідома. Двомісячну дівчинку знайшли в лютому 1946 року в місті Богодухів Харківської області. За припущеннями, Ніна Русланова народилася в грудні 1945 року, а дату народження вона вибрала собі сама вже пізніше, коли отримувала паспорт.

Вона відома завдяки ролям у фільмах: Афоня, Тіні зникають опівдні, Зимова вишня, Мій друг Іван Лапшин, Завтра була війна, Собаче серце, Небеса обітовані і інші.

До слова, вчора стало відомо про смерть актриси Юніс Гейсон, яка була дівчиною Джеймса Бонда в першому фільмі про агента 007.

Фотоrustars.tv

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка