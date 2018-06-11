Актриса Ніна Русланова терміново госпіталізірова

У Москві екстрено госпіталізували з травмою голови відому актрису театру і кіно Ніну Русланову.

Про це повідомляє російський Пятый канал з посиланням на джерела.

За попередніми даними, напередодні Русланова впала у своїй квартирі і отримала сильний забій голови.

У цей момент 72-річна актриса була вдома не сама, тож родичі швидко викликали медиків.

Лікарі поставили діагноз – відкрита рана волосистої частини голови.

Сьогодні вранці Русланову відпустили додому.

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До речі, точна дата народження артистки невідома. Двомісячну дівчинку знайшли в лютому 1946 року в місті Богодухів Харківської області. За припущеннями, Ніна Русланова народилася в грудні 1945 року, а дату народження вона вибрала собі сама вже пізніше, коли отримувала паспорт.

Вона відома завдяки ролям у фільмах: Афоня, Тіні зникають опівдні, Зимова вишня, Мій друг Іван Лапшин, Завтра була війна, Собаче серце, Небеса обітовані і інші.

До слова, вчора стало відомо про смерть актриси Юніс Гейсон, яка була дівчиною Джеймса Бонда в першому фільмі про агента 007.

Фото: rustars.tv