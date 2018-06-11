Американська поп-діва Бейонсе і її чоловік, репер Jay-Z, випустили книгу спільних інтимних фото, окремі знімки якої фани пари поширили у соцмережах.
Книга одкровень Jay-Z і Бейонсе вийшла напередодні їх спільного туру On The Run Tour II. Матеріали не несуть надмірно відвертих сцен або фото порнографічного характеру, лише “дуже м’яка” і “мила” еротика, як зазначили шанувальники виконавців.
– Вони такі милі удвох. Обожнюю їх. Дуже красива фотосесія, нехай і відверта, – відреагували у коментарях під знімками.
Бейонсе і Jay-Z у ліжку – пікантні знімки потрапили у мережу (18+) / 2 фотографии
Читайте: Спокусливий танець Тіни Кароль на шпильках і в обтислому боді
Нагадаємо, Jay-Z і Beyonce одружилися у 2008 році. Пара ретельно приховувала своє особисте життя, проте останні кілька років подружжя перестало ховатися від папарацці і навіть почало викладати у соцмережі спільні фотографії.
ФОТО: Instagram
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+