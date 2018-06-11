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Бейонсе і Jay-Z у ліжку – пікантні знімки потрапили у мережу (18+)

Американська поп-діва Бейонсе і її чоловік, репер Jay-Z, випустили книгу спільних інтимних фото, окремі знімки якої фани пари поширили у соцмережах.

Книга одкровень Jay-Z і Бейонсе вийшла напередодні їх спільного туру On The Run Tour II. Матеріали не несуть надмірно відвертих сцен або фото порнографічного характеру, лише “дуже м’яка” і “мила” еротика, як зазначили шанувальники виконавців.

– Вони такі милі удвох. Обожнюю їх. Дуже красива фотосесія, нехай і відверта, – відреагували у коментарях під знімками.

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Бейонсе і Jay-Z у ліжку – пікантні знімки потрапили у мережу (18+) / 2 фотографии

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Нагадаємо, Jay-Z і Beyonce одружилися у 2008 році. Пара ретельно приховувала своє особисте життя, проте останні кілька років подружжя перестало ховатися від папарацці і навіть почало викладати у соцмережі спільні фотографії.

ФОТО: Instagram

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